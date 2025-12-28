Mercato Juve Raspadori + Zirkzee | doppio colpo Roma a gennaio! Pronti i due ex obiettivi bianconeri come regalo per Gasperini

La Roma si prepara a rafforzare la propria rosa a gennaio con l'acquisto di Raspadori e Zirkzee, due ex obiettivi della Juventus. La società giallorossa mira a offrire a Gasperini un supporto importante per la seconda parte della stagione, con operazioni che potrebbero rappresentare un deciso upgrade per l’attacco. La trattativa è in fase avanzata e potrebbe concretizzarsi a breve, segnando un nuovo passo nel mercato invernale.

Mercato Juve, Raspadori + Zirkzee: la Roma vuole regalare un doppio colpo a Gian Piero Gasperini in vista di gennaio. Il 2026 della Roma nascerà sotto il segno di una profonda ristrutturazione offensiva. La dirigenza giallorossa ha deciso di rompere gli indugi, autorizzando il Direttore Sportivo Frederic Massara a chiudere una doppia operazione che promette di cambiare volto alla squadra. Come riferito da Sportmediaset, gli obiettivi sono chiari e i nomi pesanti: Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee, entrambi in passato accostati al mercato Juve. L’input arriva direttamente da Gian Piero Gasperini: il tecnico ha chiesto rinforzi immediati per avere alternative tattiche credibili già dalla delicata trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Roma, doppio colpo in attacco: Zirkzee più vicino, Raspadori resta un obiettivo caldo

