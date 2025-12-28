Mercato Inter Romano spiega | Palestra? Ci sono anche club esteri! Ecco cosa serve per averlo già a gennaio

Nel mercato dell'Inter, Romano illustra le possibilità di rafforzamento, sottolineando che ci sono club esteri interessati. Con una strategia mirata e le risorse adeguate, potrebbe essere possibile completare operazioni già a gennaio. Di seguito, i dettagli su cosa serve per assicurarsi rinforzi tempestivi e migliorare la rosa della squadra.

Inter News 24 . Le parole del giornalista. Fabrizio Romano ha fatto chiarezza sul futuro di Marco Palestra tramite il suo canale YouTube. Il promettente esterno di proprietà dell’ Atalanta, che sta ben figurando in prestito al Cagliari, rimane un obiettivo sensibile sia per l’ Inter che per la Juventus, con diversi club esteri alla finestra. Tuttavia, lo scenario attuale prevede la permanenza del giocatore alla corte del tecnico Fabio Pisacane fino al termine della stagione. Secondo l’esperto di mercato, per scardinare la resistenza dei club e interrompere il prestito anticipatamente servirebbe una proposta economica “fuori mercato”. 🔗 Leggi su Internews24.com

