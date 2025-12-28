Mercatini di Natale e favole Arrivano ’I draghi e le nuvole’ Al Muvet il mecenate e i tesori
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA Ancora tanti eventi per vivere la magia del Natale a Castiglione della Pescaia. Il paese accoglie i suoi visitatori con il mercatino artigianale che anima le vie del centro e la ’Casa di Babbo Natale’ per i più piccoli. Un pomeriggio speciale dedicato proprio ai bambini e alla magia delle storie sarà quello di martedì: in biblioteca, alle 17 per la rassegna ’Favole e Sogni’ gli attori del Teatro studio portano in scena la fiaba ’I draghi e le nuvole’ per la regia di Mario Fraschetti. I draghi-nuvola, divinità dell’acqua nella mitologia cinese, saranno i protagonisti di una storia che affronta il tema della salvaguardia dell’ambiente e del diritto di ogni essere vivente a un mondo pulito. 🔗 Leggi su Lanazione.it
