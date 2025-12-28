Mercati vince l’argento Bene la Borsa Al dollaro la maglia nera
Con l’avvicinarsi di San Silvestro anche “Affari d’oro” fa qualche bilancio: che anno è stato il 2025 per chi ha investito sui mercati? Ebbene, se pensate che il 2025 sia stato l’anno dell'intelligenza artificiale, o delle criptovalute, in buona parte vi sbagliate. Questo è stato infatti l’anno del ritorno ai fondamentali. Gli asset reali, le materie prime, le vecchie economie. A dominare sono stati argento e oro, l'Europa ha sorpreso e il dollaro ha deluso. Gli investitori che hanno compreso questi trend in anticipo hanno moltiplicato il loro capitale. La classifica finale delle migliori asset class del 2025 parla chiaro: mille euro investiti il 2 gennaio scorso in titoli ancorati all’argento, il 23 dicembre valevano 2. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
