Meno male che Lautaro c’è | l’Inter batte 1-0 una tosta Atalanta e torna prima

L’Inter torna in testa alla classifica grazie a una vittoria 1-0 sull’Atalanta. In una partita difficile, Lautaro Martinez si conferma un punto di riferimento, dimostrando il suo valore. Dopo i successi di Napoli e Milan, la squadra di Inzaghi ha dimostrato solidità e determinazione in una trasferta complessa, mantenendo vivo il sogno scudetto.

Quando la palla pesa una tonnellata, passala a Lautaro che vai sul sicuro. Dopo le vittorie convincenti di Napoli e Milan la pressione era tutta sulle spalle dell’Inter, impegnata nella complicata trasferta a Bergamo. Dopo una partita molto combattuta con tante occasioni, gol annullati ed errori da entrambe le parti, a dare la zampata che vale tre punti pesanti è proprio Lautaro Martinez. Il capitano argentino rimane gelido dopo aver ricevuto un bell’assist dal nuovo entrato Pio Esposito e batte Carnesecchi in uscita. La reazione dell’Atalanta è troppo debole e tardiva per riequilibrare una gara decisa dall’ errore in disimpegno di Djimsiti che ha dato il via all’azione del gol. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

