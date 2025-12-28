Memorie dal sottosuolo | il progetto di Federico Rizzo

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CASTRIGNANO DEI GRECI - Continuano gli appuntamenti con l’arte a Kora, il centro culturale a Castrignano de’ Greci, punto nevralgico del contemporaneo nel sud d’Italia. Protagonista del prossimo incontro, lunedì 29 dicembre alle ore 18.30, sarà l’artista Federico Rizzo con “Memorie dal. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

memorie dal sottosuolo il progetto di federico rizzo

© Lecceprima.it - "Memorie dal sottosuolo": il progetto di Federico Rizzo

Leggi anche: Montecatini Val di Cecina riscopre le sue 'memorie dal sottosuolo'. Il sindaco Auriemma invita la cittadinanza al convegno dedicato alla storia mineraria e geologica del territorio

Leggi anche: Davide Morganti: scrivere dal sottosuolo dell’esistenza

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Memorie dal sottosuolo. Il parco minerario si svela - Gli Stati Generali delle miniere nel cuore della miniera di rame che fu la più importante d’Europa. lanazione.it

Memorie del sottosuolo alla Galleria Toledo di Napoli: ecco il romanzo di Dostoevskij ripreso da Marco Isidori - I Marcido presentano da venerdì 24 a domenica 26 novembre a Galleria Toledo ai Quartieri Spagnoli, diretto da Laura Angiulli «Memorie del sottosuolo», riscrittura di Marco Isidori dal romanzo di Fëdor ... ilmattino.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.