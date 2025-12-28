Melzo, il laboratorio di sartoria solidale. Quando l’inclusione si fa con ago e filo.

Il laboratorio è nel salone dell’oratorio del Sacro Cuore: grandi tavoli, macchine da cucire, forbici, aghi e filo, pezzi e scampoli di stoffa multicolore. C’è chi lavora con il bambino piccolo tranquillamente addormentato sulle spalle. Per i bimbi più grandicelli c’è una baby-sitter, gioca con loro su un grande tappeto dall’altra parte del salone. Ultima riunione prima di Natale, con tanto di brindisi e panettone. Così è terminato il primo ciclo del laboratorio di Sartoria Solidale promosso quest’anno dalla Caritas di Melzo in collaborazione con la Fondazione Clerici e alla quale hanno partecipato una decina di donne, soprattutto straniere, residenti in città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

