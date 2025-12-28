Meglio 240.000 dollari in ufficio o la metà da casa? | la domanda social svela le priorità dei genitori
Una creator ha chiesto ai propri follower su TikTok se preferirebbero guadagnare 240.000 dollari andando ogni giorno in ufficio o intascarne 120.000, ma lavorando da casa. Per molti genitori, la flessibilità vale più di uno stipendio raddoppiato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
