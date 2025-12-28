McTominay | Centrocampo a due? Devi saper giocare in ogni posizione

Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, ha commentato l'importanza della versatilità in mezzo al campo, sottolineando che saper giocare in diverse posizioni è fondamentale. Prima della partita contro la Cremonese, ha condiviso alcune riflessioni sul ruolo e sulla flessibilità richiesta ai centrocampisti, evidenziando come l’adattabilità sia una qualità chiave per affrontare le sfide della stagione.

Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn prima della sfida contro la Cremonese Le parole di McTominay. Settimana di feste, difficile allenarsi «È normale nel calcio, hai sempre poco tempo per prepararti. Siamo abituati e ci siamo allenati come sempre» Come ti trovi col centrocampo a due? «È calcio, devi sapere giocare in ogni posizione, posso giocare più avanti o più indietro» Il rientro di Lobotka ti aiuta? «Grande giocatore che tiene bene la linea, col suo rientro siamo tutti agevolati»

