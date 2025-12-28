McKennie cuore bianconero messaggio forte dopo Pisa Juve | ecco il gesto social del texano – FOTO

Dopo la vittoria contro il Pisa, Weston McKennie ha condiviso un messaggio sui propri canali social. Il centrocampista della Juventus ha voluto esprimere il suo sentimento e il suo legame con la squadra, evidenziando il suo impegno e la determinazione. Un gesto semplice ma significativo, che testimonia la sua presenza e il suo atteggiamento positivo nei confronti della Juventus.

McKennie, centrocampista della Juve, ha scritto questo messaggio dopo la vittoria contro il Pisa. Le sue parole. A volte bastano due parole, semplici ma cariche di significato. All'indomani della preziosa vittoria per 2-0 conquistata all'Arena Garibaldi contro il Pisa, la copertina se la prende Weston McKennie. Non solo per l'assist a Kalulu e una prestazione come sempre di sostanza e generosità, ma anche per un messaggio affidato ai social network che sa tanto di dichiarazione d'intenti. Il centrocampista statunitense ha postato una foto della gara accompagnata da una didascalia inequivocabile: "Sempre Juve".

