Maxi incendio nel terminal pieno di merce | 30.000 metri quadri di container in fiamme

Un vasto incendio ha interessato il Terminal Puglia a Rutigliano, lungo la strada provinciale 84 verso Adelfia, in provincia di Bari. L’incendio ha interessato circa 30.000 metri quadrati di container e merce stoccata, causando significativi danni alla struttura e alle attività di logistica nella zona. Le autorità sono intervenute prontamente per gestire la situazione e indagare sulle cause dell’incendio.

Un impressionante incendio ha devastato il "Terminal Puglia" du Rutigliano, lungo la strada provinciale 84 verso Adelfia, in provincia di Bari. È il "General trade", il più importante hub di spedizione merce del sud Italia. A fuoco un grande capannone di oltre 30mila metri quadri contenente merci.

Fiamme nel capannone del Terminal Puglia a Rutigliano, fiamme alte 10 metri: al lavoro i Vigili del Fuoco. Un vasto incendio è divampato, nelle prime ore di questa mattina, all'interno del Terminal Puglia di Rutigliano

Incendio al Terminal Puglia di Rutigliano: fiamme in un capannone da oltre 30.000 metri quadrati della General Trade

