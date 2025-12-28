Maxi incendio devasta i boschi sopra Innsbruck | un ragazzino di 12 anni confessa
Un vasto incendio si è sviluppato nei boschi sopra Innsbruck, nella zona di Nordkette, causando ingenti danni alla natura. Le autorità stanno intervenendo per contenere le fiamme, mentre un ragazzino di 12 anni ha confessato di essere responsabile dell’incendio. La situazione resta sotto controllo, ma si mantiene alta l’attenzione sulla gestione dell’emergenza e sulla tutela dell’ambiente circostante.
Un maxi incendio boschivo sta distruggendo i boschi di montagna a Nordkette, sopra Innsbruck, in Austria. Il responsabile è un ragazzino: oggi il dodicenne si è presentato con il padre al commissariato di polizia di Innsbruck, dichiarando di aver causato l'incendio.I danni causati dal ragazzino. 🔗 Leggi su Today.it
