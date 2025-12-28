Maxi?eolico l’ultimo angolo di Paesaggio dell’Irpinia d’Oriente

Il progetto Maxi?eolico rappresenta l’ultimo intervento energetico che interessa il paesaggio di Lacedonia, in Irpinia d’Oriente. Questa iniziativa solleva preoccupazioni riguardo alla tutela delle aree naturali e dei crinali ancora intatti della regione. La questione evidenzia il delicato equilibrio tra sviluppo e conservazione, chiamando in causa la responsabilità delle amministrazioni locali nel preservare l’identità paesaggistica di un territorio ricco di storia e natura.

Tempo di lettura: 2 minuti “Un altro Parco maxi?eolico assedia Lacedonia e l’ultimo angolo di Paesaggio dell’Irpinia d’Oriente Sembra non aver fine l’accanimento sul Paesaggio, sui crinali e su quel po’ di Natura ancora rimasta in Alta Irpinia che il Comune di Lacedonia come gli altri dell’area hanno la grande responsabilità di dover difendere. AUKERA s.r.l. ripropone un impianto industriale di maxi?eolico da 30 MW, con 5 torri alte fino a 230 metri devastando il paesaggio di Monte Origlio e del centro storico di Lacedonia. E poi nuove strade per oltre 4 chilometri, plinti in cemento armato per decine di metri nella profondità del terreno, cavidotti e elettrodotti lungo il fiume Osento e la sua sorgente “Capi dell’Acqua”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

