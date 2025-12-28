Matteo Berrettini ha concluso il 2025 con un importante successo in Coppa Davis, evento che ha rafforzato la sua fiducia per il futuro. In un'intervista, il tennista ha sottolineato che nel 2026 il suo principale obiettivo è mantenere il benessere, considerando i risultati come una naturale conseguenza di questo approccio. Un percorso orientato alla salute e alla crescita personale, piuttosto che a risultati immediati.

Matteo Berrettini ha salutato il 2025 con il sorriso. Il trionfo in Coppa Davis con la maglia azzurra, celebrato a Bologna, ha rappresentato una potente iniezione di fiducia in vista della prossima stagione. Essere tra i protagonisti e aver trascinato, insieme a Flavio Cobolli, la Nazionale italiana verso il terzo titolo consecutivo, nonostante le assenze di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, ha assunto un valore speciale. Il romano ha investito molte energie nella post-season, dedicandosi con grande intensità alla preparazione tra Montecarlo e Dubai. Proprio negli Emirati Arabi Uniti ha avuto l’opportunità di allenarsi anche con Sinner, un confronto utile per misurare il proprio livello attuale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Berrettini chiarisce: “Il mio obiettivo nel 2026 è stare bene, i risultati sono una conseguenza”

Leggi anche: I giovani talenti crescono. E l’Under 18 sogna. Zanetti: "I risultati sono una conseguenza"

Leggi anche: Matteo Berrettini: “Mi sono complicato la partita, ho lottato. Quando giocavo con mio fratello in casa…”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Matteo Berrettini e Vanessa Bellini, il selfie in ascensore ufficializza l'amore: «Ognuno ha un posto speciale nel mio cuore». Chi è lei - Berrettini nel febbraio 2024 si è separato con Melissa Satta, poi della sua ... corriereadriatico.it

Matteo Berrettini ritrova l'amore con Vanessa Bellini: selfie in ascensore. «Ognuno ha un posto speciale nel mio cuore» - Berrettini nel febbraio 2024 si è separato con Melissa Satta, poi della sua ... ilgazzettino.it

Matteo Berrettini e Vanessa Bellini ufficializzano l’amore: primo selfie social - Matteo Berrettini e Vanessa Bellini ufficializzano la storia d’amore con il primo selfie di coppia sui social. tgcom24.mediaset.it

Matteo Berrettini Italia - facebook.com facebook

Matteo Berrettini ha condiviso le foto delle sue Feste alternative, passate a preparare la stagione 2026 a Dubai x.com