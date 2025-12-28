Matrimonio da incubo | torta nuziale in fiamme sposo ferito e hotel devastato dal fumo

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di puro terrore ad Ariano Irpino, dove una festa di matrimonio si è trasformata in un vero e proprio incubo. Un incendio è divampato all’interno dell’Hotel Kristall durante il ricevimento, scatenando il panico tra gli invitati. Secondo le prime informazioni, a prendere fuoco sarebbero stati alcuni candelotti pirotecnici posizionati sulla torta nuziale. In pochi istanti le fiamme si sono propagate, sprigionando una densa nube di fumo che ha invaso l’intera struttura. Nel caos generale, lo sposo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

