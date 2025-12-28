Matrimonio ad Ariano Irpino | cerimonia interrotta da un incendio paura tra gli invitati

ARIANO IRPINO – Una giornata nata per celebrare si interrompe senza preavviso. Un matrimonio, una struttura ricettiva, gli invitati raccolti per il ricevimento. Poi le fiamme, il disordine, l’arrivo dei soccorsi. Accade ad Ariano Irpino, durante una cerimonia nuziale conclusasi con un incendio e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

matrimonio ariano irpino cerimoniaIncendio durante un matrimonio ad Ariano: scintille sulla torta scatenano il panico all’hotel Kristall - Attimi di paura durante una festa di nozze ad Ariano Irpino, dove un incendio improvviso ha interrotto i festeggiamenti all’interno dell’hotel Kristall, costringendo invitati e personale a una fuga pr ... irpiniaoggi.it

