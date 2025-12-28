Matrimonio ad Ariano Irpino | cerimonia interrotta da un incendio paura tra gli invitati
ARIANO IRPINO – Una giornata nata per celebrare si interrompe senza preavviso. Un matrimonio, una struttura ricettiva, gli invitati raccolti per il ricevimento. Poi le fiamme, il disordine, l’arrivo dei soccorsi. Accade ad Ariano Irpino, durante una cerimonia nuziale conclusasi con un incendio e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Incendio durante un matrimonio ad Ariano: scintille sulla torta scatenano il panico all’hotel Kristall - Attimi di paura durante una festa di nozze ad Ariano Irpino, dove un incendio improvviso ha interrotto i festeggiamenti all’interno dell’hotel Kristall, costringendo invitati e personale a una fuga pr ... irpiniaoggi.it
Ariano Irpino, incendio all'hotel Kristall Panico durante un matrimonio, hanno preso fuoco dei candelotti sulla torta. Sposo ferito e trasportato in ospedale Invitati salvi per miracolo Hall completamente distrutta. Il fumo ha invaso tutta la struttura In aggiorname - facebook.com facebook
