Mastantuono Napoli Conte vuole il talento argentino del Real Madrid | pronta una offerta per convincere i Blancos Il punto
Mastantuono Napoli sta monitorando con attenzione il mercato, mentre Conte valuta l’acquisto di un talentuoso giocatore argentino del Real Madrid per rinforzare la rosa. Si parla di un’offerta intorno ai 50 milioni di euro, con l’obiettivo di convincere i Blancos. Questa trattativa rappresenta una delle possibili mosse di mercato in vista della prossima sessione invernale, offrendo nuove prospettive per il club partenopeo.
Mastantuono Napoli, Manna pensa al talento del Real Madrid per rinforzare la rosa di Conte. Possibile un affare da 50 milioni di euro Mastantuono Napoli è una delle piste più intriganti che stanno emergendo in vista della prossima sessione invernale di calciomercato. Giovanni Manna, Direttore Sportivo del club azzurro, è al lavoro su più fronti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Mastantuono Real Madrid, momento difficile per il giovane talento argentino: la pubalgia lo tormenta, tutti gli aggiornamenti
Leggi anche: Il Napoli sta preparando un’offerta di prestito con diritto di riscatto per Mastantuono del Real Madrid
Totti: Quando dici Maradona dici calcio, non dici Napoli ma i tifosi azzurri hanno avuto un privilegio. Conte? Lo volevo alla Roma, vi spiego perchè è saltato | ESCLUSIVA VIDEO; Mastantuono in prestito al Napoli a gennaio? La sentenza di Fabrizio Romano; Calciomercato Napoli, clamorosa voce Mastantuono: Romano fa chiarezza; I tre cambi decisivi con cui Conte ha trasformato il suo Napoli.
Il Napoli sta preparando un’offerta di prestito con obbligo di riscatto per Mastantuono del Real Madrid - Il Napoli guarda al mercato di gennaio e pensa a Franco Mastantuono del Real Madrid: tutti i dettagli sull'affare ... ilnapolista.it
Mastantuono in prestito al Napoli a gennaio? La "sentenza" di Fabrizio Romano - In un video su Youtube il giornalista sportivo Fabrizio Romano ha commentato la voce su un presunto interesse del Napoli per Mastantuono. msn.com
Conte criptico sul Napoli: “Non sto facendo un buon lavoro oppure qualcuno non vuole sentire” - La caduta contro il Bologna apre a nuove discussioni in casa Napoli: in questa stagione la squadra non è stata costante e ha alternato vittorie pesanti a sconfitte inaspettate come quella al Dall'Ara, ... fanpage.it
Il #Napoli sta preparando un’offerta di prestito con diritto di riscatto per #Mastantuono del #RealMadrid Il punto di Ekrem Konur su X: "Il valore complessivo potrebbe arrivare a 50 milioni di euro, ma l’offerta dovrebbe essere respinta. Anche club di Premier su d - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.