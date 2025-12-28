T rent’anni e non sentirli. O quasi. D ebutta il 6 febbraio al Teatro Martinitt il tour celebrativo con cui Massimo Di Cataldo festeggia il compleanno a cifra tonda di “Se adesso te ne vai”, canzone-emblema di una carriera spesa tra Europa e Sudamerica con alterne fortune, ma anche un gran cuore. Quello di chi è rimasto sempre al centro delle proprie scelte e della propria musica. In cartellone pure al Mascara di Mantova il 31 genna io, questo “Se adesso te ne vai 1996–2026 Celebration Tour”, vede il cantautore romano rileggere passato e presente in chiave elettroacustica, con la complicità di Ingo Schwartz al basso e Dario Zeno al piano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Massimo Di Cataldo e il suo tour: “A 27 anni ero stupito dalla vita. Resto con i piedi per terra e remo”

Leggi anche: Massimo Di Cataldo in radio con Uno come me, da gennaio in tour nei teatri

Leggi anche: Matteo Berrettini garanzia Davis: “Piedi per terra. Ero teso, ma poi… Ora Cobolli, speriamo solo lui”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Massimo Di Cataldo in concerto a Milano: al Teatro Martinitt il 'Celebration Tour' per i 30 anni di Se adesso te ne vai.

MASSIMO DI CATALDO 23 Dicembre - ore 20:30 Cellole, Piazza Compasso - facebook.com facebook