Martina Colombari | Checco Zalone mi ha spinta a partecipare a Ballando con le stelle

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martina Colombari racconta come l’incoraggiamento di Checco Zalone l’abbia spinta a partecipare a Ballando con le stelle. Dopo questa esperienza, è protagonista anche del film campione d’incassi Buen Camino, diretto da Zalone. L’articolo di Il Difforme approfondisce il suo percorso e le motivazioni che l’hanno portata a questa scelta, offrendo uno sguardo sincero sulla sua carriera e sulle collaborazioni con Zalone.

Dopo Ballando con le stelle, Martina Colombari è anche una delle protagoniste di Buen Camino, il film campione d'incassi di Checco Zalone. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

