Marotta a DAZN | 2025? Sono contento Il Napoli è il favorito non voglio entrare in polemica con Conte Ce la giocheremo fino in fondo Frattesi? Chiarisco questo

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista di Atalanta-Inter, il presidente Marotta ha commentato le prospettive del campionato e le sfide future. Ha espresso soddisfazione per il percorso dell’Inter e ha indicato il Napoli come favorito per la stagione. Marotta ha anche precisato alcune questioni riguardanti Frattesi, mantenendo un tono sobrio e rispettoso nel confronto con le altre squadre, senza entrare in polemiche.

Marotta, presidente dell’Inter, ha presentato Atalanta-Inter nel prepartita della 17ª giornata di Serie A 202526. Le sue parole a Dazn Nel corso del prepartita di Atalanta Inter, gara valida per la 17ª giornata del campionato di Serie A 202526, il presidente nerazzurro Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di DAZN per fare il punto sul . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

