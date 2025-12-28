Marotta a DAZN | 2025? Sono contento Il Napoli è il favorito non voglio entrare in polemica con Conte Ce la giocheremo fino in fondo Frattesi? Chiarisco questo

In vista di Atalanta-Inter, il presidente Marotta ha commentato le prospettive del campionato e le sfide future. Ha espresso soddisfazione per il percorso dell’Inter e ha indicato il Napoli come favorito per la stagione. Marotta ha anche precisato alcune questioni riguardanti Frattesi, mantenendo un tono sobrio e rispettoso nel confronto con le altre squadre, senza entrare in polemiche.

Marotta, presidente dell'Inter, ha presentato Atalanta-Inter nel prepartita della 17ª giornata di Serie A 202526. Le sue parole a Dazn Nel corso del prepartita di Atalanta Inter, gara valida per la 17ª giornata del campionato di Serie A 202526, il presidente nerazzurro Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di DAZN per fare il punto sul

Marotta: "Conte? Bravo comunicatore, sa distrarre attenzione. Favorito è...". Su Frattesi risponde così - Il presidente e amministratore delegato dell'Inter è intervenuto pochi istanti prima del match con l'Atalanta

Marotta: "Escludo Palestra. Frattesi? Non tratteniamo nessuno. Conte super favorito perché…" - Il presidente dell'Inter ha parlato prima della partita con l'Atalanta e si è soffermato sul mercato di gennaio

