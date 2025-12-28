Marmaloda morto il freerider romano travolto da valanga

Il freerider romano di 31 anni, rimasto vittima di una valanga sulla Marmolada in Trentino, è deceduto nonostante gli sforzi di soccorso. L’incidente, avvenuto durante un'uscita fuoripista, ha coinvolto un appassionato di montagna in una zona nota per i rischi legati alle condizioni meteorologiche e alla neve. La tragedia evidenzia ancora una volta l’importanza di attenzione e preparazione in ambienti alpini.

Trento, 28 dicembre 2025 – Non ce l'ha fatta il freerider 31enne di Roma che, ieri, era stato travolto da una valanga sulla Marmolada in Trentino durante un fuoripista. L'uomo è morto all'ospedale Santa Chiara di Trento dove era stato ricoverato in gravissime condizioni. Lo sportivo stava percorrendo un traverso a 2.700 metri circa sotto Punta Rocca, quando una slavina lo ha investito sbalzandolo oltre un salto di roccia in uno dei numerosi crepacci presenti. A lanciare l'allarme al 112, intorno alle 13.45, sono stati gli amici che si trovavano inizialmente con lui ma che poi ne avevano perso le tracce.

Morto Edoardo Conti, lo sciatore romano travolto da una valanga sulla Marmolada

