Nelle Marche, gli occupati nel 2025 scendono a 652 mila unità, 8mila in meno rispetto allo stesso periodo del 2024 (-1,2%), un calo più marcato di quello del centro Italia e in controtendenza rispetto alla stabilità nazionale. Il tasso di occupazione si ferma al 67,9%, perdendo quasi un punto in dodici mesi. È quanto emerge dall’analisi dell’Ufficio Studi della Uil Marche sui dati del terzo trimestre dell’Osservatorio sul mercato del lavoro dell’Inps. Secondo il sindacato, però, la diminuzione dei disoccupati (-5mila, -14,6%, tasso al 4,4% rispetto a +3,1% del centro e +0,8% della media italiana) non va letta come un miglioramento strutturale, ma come un effetto diretto dell’aumento dell’inattività, che sottrae persone al mercato del lavoro: 11mila persone in più (+4,5%), segnale di una rinuncia crescente alla ricerca di un impiego. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marche, occupati in calo. Giù il lavoro autonomo

Leggi anche: Lavoro in affanno: “Nelle Marche occupazione in calo, cresce l’inattività e l’industria ricorre agli ammortizzatori”

Leggi anche: Economia della cultura in discesa. In calo valore aggiunto e occupati

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Mercato del lavoro nelle Marche, nel terzo trimestre 2025 -8mila occupati (-1,2%) - Nel terzo trimestre 2025, la stima degli occupati nelle Marche si attesta a 652mila unità, - msn.com