Maranza agguato nel parcheggio | Filmano e postano le imprese Uscire di notte è un problema

Si spengono le luci e arrivano loro. È il momento che preferiscono. La città è in mano ai ’ maranza ’. Sembra un titolo di un film, invece è cronaca quotidiana. L’ultima aggressione, l’altra notte, in via Arianuova quando tre ventenni hanno accoltellato un altro giovane per prendergli i soldi. Gli episodi ormai si ripetono e sembra che non ci sia modo di fermarli. Da piazza Ariostea a Galleria Matteotti, passando per i parcheggi più frequentati, e per finire con il centro commerciale ’Il Castello, è nata una nuova geografia della microcriminalità giovanile: più fluida, più visibile, più digitale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

