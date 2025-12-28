di Luca Marinoni Finisce 0-0 la delicata sfida tra Carrarese e Mantova. Un incontro che, complice l’importanza della posta in palio, offre poche accelerazioni, con le due contendenti che dedicano un’attenzione particolare a non subire reti e non riescono a superare la difesa avversaria. Il pareggio permette alla squadra di Francesco Modesto di interrompere la serie negativa di quattro sconfitte consecutive, ma non basta per consentire ai biancorossi di alzare la testa e uscire dalla zona calda di una classifica che rimane corta, ma ancora in salita per la compagine virgiliana. In avvio si mostrano più intraprendenti gli ospiti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Mantova avanti piano. Festa protegge il punto

