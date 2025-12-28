Manovra ultimi fuochi | da sinistra 949 emendamenti E la maggioranza pone la fiducia

Roma, 28 dicembre 2025 – La manovra economica, la quarta del governo Meloni, arriva all'ultimo giro di boa. Ieri, in Commissione Bilancio della Camera, è cominciato l'esame finale del testo licenziato dal Senato, con i deputati collegati da remoto. Una situazione che non ha impedito la presentazione di 949 emendamenti, tutti dell'opposizione: un'ottantina quelli firmati dal Pd. Ma ulteriori modifiche sono praticamente impossibili: anche una piccola variazione comporterebbe una terza lettura al Senato e l'inevitabile ricorso all'esercizio provvisorio. Ipotesi che l'esecutivo esclude categoricamente.

Magari fosse una manovra di destra - Il tentativo è generoso, come spesso capita, ma l’obiettivo è del tutto fuori fuoco e il risultato è tra il comico, il grottesco e il surreale. ilfoglio.it

Manovra: Casasco (FI), 'da centrodestra misure concrete per ceto medio, da sinistra solo parole' - "Questo governo ha abbassato le tasse e, soprattutto, è stato dato un contributo concreto al sistema sociale attraverso l’economia. lagazzettadelmezzogiorno.it

Ora che la manovra 2026 è di fatto chiusa, il governo Meloni si prepara agli ultimi provvedimenti dell’anno. A breve potrebbe arrivare sul tavolo del Cdm anche il decreto Energia in lavorazione, che prevede un bonus bollette da 55 euro: https://fanpa.ge/xM75 - facebook.com facebook

La manovra non rifinanzia l'unica forma di flessibilità di uscita dal lavoro pensata specificatamente per le donne, ma già negli ultimi anni Meloni l'aveva resa molto più stringente e meno attraente x.com

