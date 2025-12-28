Manovra | siparietto in Commissione dem manda audio Meloni

Durante la discussione sugli emendamenti alla legge di Bilancio in Commissione, si sono susseguiti vari interventi delle opposizioni. Inaspettatamente, dagli altoparlanti è stata trasmessa un’audio di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, che ha ribadito l’importanza del ruolo del Parlamento nella democrazia. Questo episodio ha attirato l’attenzione sulla continuità tra le dichiarazioni istituzionali e il dibattito in corso.

La discussione sugli emendamenti alla legge di Bilancio va avanti, ma mentre si susseguono gli interventi degli esponenti delle opposizioni, dagli altoparlanti irrompe la voce della presidente del consiglio Giorgia Meloni: "La democrazia parlamentare significa che il parlamento decide, la democrazia parlamentare significa che il parlamento e' centrale", dice Meloni. La premier, pero', e' lontana. A 'evocarla' e' il deputato dem Claudio Mancini che, telefono alla mano, rilancia l'audio di un intervento in Aula a Montecitorio, ai tempi in cui Meloni era leader dell'opposizione: "E di grazia, posso chiedervi dov'e' la democrazia parlamentare nel momento in cui il Parlamento non puo' discutere la legge di bilancio che vi segnalo essere la prima prerogativa dei parlamenti dalla fine delle monarchie assolute e quindi, piu' o meno, dal XVII secolo?", diceva allora Meloni.

Manovra al traguardo tra le tensioni. Giorgetti: 'Non mi dimetto' - Ma alla fine la quarta legge di bilancio del governo Meloni taglia il primo traguardo, quello più importante visto che ora modifiche saranno improbabili. ansa.it

Salta la stretta sui lavoratori, la manovra verso il sì fra le polemiche - Giorgetti in Senato rivendica quanto fatto: 'La nostra prudenza aiuterà tutti'. ansa.it

LaPresse. . Siparietto Giorgetti-Salvini dopo il sì alla Manovra. Al Senato clima disteso tra il Ministro dell'Economia e il Vicepremier. Salvini "presenta" Giorgetti ai giornalisti, lui risponde con una battuta natalizia: "A Matteo carbone sotto l'albero Magari un po', - facebook.com facebook

#Manovra, clima disteso dopo il via libera in Senato. #Giorgetti scherza su #Salvini x.com

