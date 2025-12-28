Le difficoltà economiche colpiscono le imprese italiane, molte delle quali sono costrette a chiudere a causa dell’incapacità di sostenere i costi di bollette e tasse. Secondo Silvestri, questa situazione sta portando a una progressiva perdita di attività nel paese, mentre Amazon registra un incremento del 2 per cento, evidenziando differenze nel panorama commerciale. Un quadro che richiede attenzione e analisi per comprendere le sfide attuali del settore imprenditoriale italiano.

Roma, (Adnkronos) - “Le imprese italiane non riescono più a pagare le bollette e le tasse e molte sono costrette alla chiusura. Nel frattempo Amazon paga il 2% e se evade 3 miliardi il Governo gliene abbona 2,5. Con i soldi che si dovevano prendere da Amazon si poteva abbassare l'Iva per le botteghe storiche o finanziare i giovani che dovranno sostituire quelle arti e quei mestieri italiani tanto apprezzati all'estero". Così Francesco Silvestri, deputato M5S. "Ma i giovani -aggiunge- dovranno aspettare, proprio come quei 10mila ragazzi che potevano essere assunti tra le forze di Polizia. Ma c'è da fare un ponte, e quindi anche la Polizia può aspettare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Manovra: Silvestri, 'chiudono imprese e Amazon paga 2 per cento'

Leggi anche: Manovra: Silvestri (M5S), 'grazie a Meloni Italia fanalino coda e zero soldi sicurezza'

Leggi anche: Amazon: Gasparri, 'non paga tasse e licenzia, sindacati hanno scoperto questa realtà?'

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Manovra: Silvestri, 'chiudono imprese e Amazon paga 2 per cento' - “Le imprese italiane non riescono più a pagare le bollette e le tasse e molte sono costrette alla chiusura. lanuovasardegna.it

Manovra, l'annuncio di Giorgetti: "Nuove risorse per le imprese". Pacchetto da 3,5 miliardi - Il ministro a sorpresa al Senato per presentare un nuovo emendamento su Transizione 5. repubblica.it