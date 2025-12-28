manovra rush finale alla camera

La legge di bilancio, approvata dal Senato, è ora arrivata alla Camera dei deputati. Dopo la discussione generale prevista per oggi, domenica 28 dicembre, il governo intende mettere la questione di fiducia per accelerare l’iter legislativo. Questa fase rappresenta un passo importante nel percorso di approvazione della manovra, che dovrà essere definitivamente confermata nei prossimi giorni.

A seguito del via libera al Senato, la legge di bilancio è approdata alla Camera dei deputati. Dopo la discussione generale di oggi, domenica 28 dicembre, il governo porrà la questione di fiducia. Lunedì 29 dicembre nel primo pomeriggio ripartiranno i lavori dell’aula di Montecitorio con le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia: la chiama è prevista per la serata, a partire dalle 19. Al termine verrà avviato l’esame degli ordini del giorno con una preannunciata seduta notturna. Martedì 30 dicembre i lavori riprenderanno dalle 9:30, con le dichiarazioni di voto previste per le 11 e votazione finale entro le 13. 🔗 Leggi su Lettera43.it

