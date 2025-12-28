Manovra | Pd ' compressione tempi non costituisca precedente'
Il Partito Democratico ha espresso preoccupazione riguardo alla compressione dei tempi di esame della manovra in Parlamento, ritenendo che questa modalità possa rappresentare un precedente negativo. Secondo i democratici, il processo di scrutinio non è stato condotto in modo adeguato, sollevando dubbi sulla trasparenza e sulla corretta valutazione delle misure contenute nella manovra.
Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "La Camera dei deputati non ha potuto esaminare la manovra in modo corretto. Si è trattato di un grave strappo istituzionale da parte del Governo e della maggioranza che non può e non deve costituire un precedente”. Lo dichiarano i deputati del Partito democratico in commissione Affari costituzionali, che rendono noto di aver espresso con chiarezza questa preoccupazione ai Gruppi di maggioranza e di aver ottenuto che tale rilievo fosse esplicitamente inserito nel parere rilasciato dalla prima commissione. Nel parere, infatti, è stato inserito il seguente passaggio: “È auspicato che, anche in considerazione della prassi invalsa, in futuro siano assicurate condizioni e tempi tali da consentire un congruo esame del disegno di legge di Bilancio da parte di entrambi i rami del Parlamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it
