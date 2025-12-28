Il Partito Democratico ha espresso preoccupazione riguardo alla compressione dei tempi di esame della manovra in Parlamento, ritenendo che questa modalità possa rappresentare un precedente negativo. Secondo i democratici, il processo di scrutinio non è stato condotto in modo adeguato, sollevando dubbi sulla trasparenza e sulla corretta valutazione delle misure contenute nella manovra.

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "La Camera dei deputati non ha potuto esaminare la manovra in modo corretto. Si è trattato di un grave strappo istituzionale da parte del Governo e della maggioranza che non può e non deve costituire un precedente”. Lo dichiarano i deputati del Partito democratico in commissione Affari costituzionali, che rendono noto di aver espresso con chiarezza questa preoccupazione ai Gruppi di maggioranza e di aver ottenuto che tale rilievo fosse esplicitamente inserito nel parere rilasciato dalla prima commissione. Nel parere, infatti, è stato inserito il seguente passaggio: “È auspicato che, anche in considerazione della prassi invalsa, in futuro siano assicurate condizioni e tempi tali da consentire un congruo esame del disegno di legge di Bilancio da parte di entrambi i rami del Parlamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Manovra: Pd, 'compressione tempi non costituisca precedente'

Leggi anche: Manovra, si allungano tempi discussione

Leggi anche: Dirigente comunale rinviato a giudizio: "Il Comune di Vasto si costituisca parte civile"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

PD - PARTITO DEMOCRATICO: «MANOVRA: GUERRA (PD), MAGGIORANZA COMPATTA CONTRO I DIRITTI E I SALARI DEI LAVORATORI.

Manovra: Pd, 'compressione tempi non costituisca precedente' - Si è trattato di un grave strappo istituzionale da parte del Governo e della maggioranza che no ... lanuovasardegna.it

Manovra: il testo approda alla Camera | Bagarre in Aula su Hannoun. Pd: destra irresponsabile - Al via nell'Aula della Camera la discussione generale sulla manovra, già licenziata nei giorni scorsi al Senato. roma.corriere.it