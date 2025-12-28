Manovra Pagano Pd | Serve solo a chiudere procedura infrazione per poi fare spese pazze nel 2026 – Il video

Il deputato del Pd Ubaldo Pagano critica la legge di bilancio approvata, sostenendo che essa sembra rigorosa ma in realtà mira solo a chiudere la procedura d'infrazione europea, preparando il terreno per nuove spese nel 2026 durante la campagna elettorale. Secondo Pagano, la manovra non affronta realmente le sfide economiche del Paese, ma si limita a effetti temporanei e strategici.

(Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre 2025 "Una legge di bilancio che finge solo di essere rigorosa, ma in realtà serve solo a chiudere la procedura d'infrazione europea, per poi l'anno prossimo, in piena campagna elettorale, tornare a fare spese pazze" così il deputato del Pd Ubaldo Pagano.

