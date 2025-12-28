Oggi la manovra arriva in Aula alla Camera, suscitando le critiche del centrosinistra sulla rapidità della consultazione. Le opposizioni hanno presentato circa 1000 emendamenti, consapevoli che pochi verranno approvati. La discussione si svolge in un contesto di tensione, con il rischio di un dibattito limitato e una procedura che alcuni giudicano troppo accelerata.

Le opposizioni, anche quest'anno, non si sono arrese di fronte alla consapevolezza di un secondo passo in Aula quasi fittizio e hanno presentato circa 1000 emendamenti, pur nella consapevolezza che non saranno accettati.

Manovra, oggi l'arrivo in Aula alla Camera: il centrosinistra critica la 'consultazione lampo'

