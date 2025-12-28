Manovra oggi alla Camera lunedì il voto sulla fiducia

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Dopo il via libera al Senato, la manovra 2026 approda alla Camera. Stamattina riprenderanno i lavori della commissione Bilancio, iniziati con l'illustrazione del testo da parte dei relatori e la discussione generale. La seduta riprenderà oggi domenica 28 dicembre alle 9.30 con le ammissibilità degli emendamenti la cui presentazione è scaduta ieri alle . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

