Manovra oggi alla Camera lunedì il voto sulla fiducia

La Manovra 2026 arriva alla Camera, cosa succede ora e quando entrano in vigore tutte le novità - Il testo è arrivato alla Camera, dove sarà ‘blindato’, cioè senza possibilità di modifiche da parte dei parlamentari. fanpage.it

Manovra 2026, rush finale: domenica 28 in Aula alla Camera, lunedì 29 il voto di fiducia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra 2026, rush finale: domenica 28 in Aula alla Camera, lunedì 29 il voto di fiducia ... tg24.sky.it

Manovra in Aula al Senato il 22 dicembre

Ucraina e Russia, Forza Italia e la manovra di bilancio. Ne parlo oggi a ‘Il Foglio’. - facebook.com facebook

Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, domenica #21dicembre: Manovra e imprese, tornano i fondi. #Exor e i 6 miliardi di valore sfumato a Piazza Affari. Tim: vittoria in Cassazione, 1 miliardo dallo Stato. Mafia, in Sicilia torna l'emergenza racket. #buonale x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.