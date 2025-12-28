Manovra | Magi ' Fontana e La Russa rivendichino prerogative Parlamento'
Durante la discussione della manovra alla Camera, sono emerse tensioni tra le istituzioni, con alcuni esponenti che hanno contestato le modalità di approvazione. La vicenda mette in evidenza il ruolo e le prerogative del Parlamento nel processo legislativo, sollevando questioni sulla corretta gestione delle procedure e sul rispetto dei principi democratici. È importante analizzare con attenzione gli sviluppi per comprendere le implicazioni di questa situazione.
Roma, 28 dic. (Adnkronos) - “Quanto sta avvenendo alla Camera nella seconda lettura della manovra è un vero e proprio abuso di potere compiuto dal Governo Meloni, che arriva a utilizzare persino il fattore tempo per reprimere la democrazia parlamentare. Il fatto che anche altri Esecutivi in anni recenti abbiamo agito in modo analogo non giustifica l'assuefazione a questo andazzo devastante per la democrazia, per il controllo e la trasparenza dei processi decisionali. Come ho sottolineato nel parere da relatore di minoranza alla legge di Bilancio in commissione affari Costituzionali, la trasmissione alla Camera in tempi ultra-compressi della manovra rende tecnicamente impossibile un esame effettivo e svuota la seconda lettura di ogni capacità reale di incidere sul testo senza porre a rischio l'approvazione entro la fine dell'anno finanziario. 🔗 Leggi su Iltempo.it
