Manovra la discussione in Commissione alla Camera dei Deputati – Il video

La discussione sulla manovra in Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati si sta svolgendo in questi giorni. In questa fase vengono esaminati gli emendamenti, seguiti dai pareri e dalle eventuali votazioni. L'incontro rappresenta un passaggio importante nel percorso di approvazione del documento finanziario, che definirà le linee di politica economica per il prossimo anno.

(Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre 2025 I lavori sulla manovra in commissione Bilancio della Camera dei Deputati In corso la discussione sul complesso degli emendamenti, a seguire i pareri e le votazioni. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Manovra, la corsa veloce e “inutile” alla Camera dei deputati. I prossimi passaggi: il testo in Aula nel pomeriggio

Leggi anche: **Manovra: al via discussione generale alla Camera**

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Manovra, come funziona l’iter parlamentare e quali sono i tempi di approvazione. I DATI; Manovra oggi alla Camera, lunedì il voto sulla fiducia; Manovra, 110 sì al Senato. La legge di bilancio passa alla Camera. Schlein: “È un vicolo cieco”; Salta la stretta sui lavoratori, la manovra verso il sì fra le polemiche.

Ddl bilancio: al via discussione generale in Aula alla Camera, fiducia dalle 19 - Manovra votata da Senato non modificata da esame Commissione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com