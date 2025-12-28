Manovra la discussione in Commissione alla Camera dei Deputati – Il video

La discussione sulla manovra in Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati si sta svolgendo in questi giorni. In questa fase vengono esaminati gli emendamenti, seguiti dai pareri e dalle eventuali votazioni. L'incontro rappresenta un passaggio importante nel percorso di approvazione del documento finanziario, che definirà le linee di politica economica per il prossimo anno.

(Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre 2025 I lavori sulla manovra in commissione Bilancio della Camera dei Deputati In corso la discussione sul complesso degli emendamenti, a seguire i pareri e le votazioni. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

