Manovra la corsa veloce e inutile alla Camera dei deputati I prossimi passaggi | il testo in Aula nel pomeriggio

La Legge di bilancio 2026 si avvicina alla fase conclusiva, con i deputati impegnati nelle ultime discussioni alla Camera dei deputati. Dopo le vacanze natalizie, il testo torna in Aula per essere esaminato e approvato nelle prossime ore, segnando un passaggio importante nel percorso legislativo che porterà alla definizione definitiva del documento prima della chiusura dell’anno.

La Legge di bilancio 2026 entra nel rush finale: dopo la pausa delle vacanze natalizie, i deputati tornano al lavoro sul testo in questi ultimi giorni che ci accompagnano verso la chiusura dell’anno. Martedì 23 dicembre il Senato ha approvato la Manovra da 22 miliardi di euro, cifra incrementata perché con «l’ultimo maxi-emendamento sono stati integrati gli stanziamenti per Transizione 5.0, la Zes e sull’adeguamento dei prezzi», come aveva ricordato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. La Finanziaria è poi approdata alla Camera, dove ieri ha fatto il suo ingresso in Commissione Bilancio. 🔗 Leggi su Open.online

