Manovra il testo alla Camera Bagarre in aula su Hannoun
È iniziata alla Camera la discussione sulla legge di Bilancio, già approvata dal Senato. La seduta si è aperta con un vivace confronto tra i parlamentari, in particolare sulla nomina di Hannoun. La discussione proseguirà nei prossimi giorni, mentre si cercano intese per approvare definitivamente il testo.
È iniziata nell’ Aula della Camera la discussione generale sulla legge di Bilancio, già approvata nei giorni scorsi dal Senato. Il provvedimento entra così nella fase decisiva dell’iter parlamentare, con un calendario serrato che porterà prima al voto di fiducia e poi all’approvazione finale del testo. In Aula sono previsti circa venti interventi dei gruppi parlamentari. Al termine del dibattito il Governo porrà la questione di fiducia, passaggio ormai considerato inevitabile per rispettare i tempi di approvazione della manovra. Presente in Aula anche il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che segue direttamente l’iter del provvedimento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Manovra, il testo alla Camera. Bagarre in aula su Hannoun. Pd: destra irresponsabile
Leggi anche: Manovra, il testo alla Camera. Bagarre in aula su Hannoun. Pd: destra irresponsabile
Via libera del Senato alla manovra, ora passa alla Camera; Manovra, via libera in commissione Senato: lunedì in Aula, martedì il voto. Bagarre sul condono.
Manovra, fiducia alla Camera. Bagarre in Aula su Hannoun - La Commissione Bilancio della Camera ha concluso l'esame degli emendamenti alla manovra di bilancio respingendo tutte le proposte di modifica delle opposizioni. msn.com
Manovra: il testo approda alla Camera | Bagarre in Aula su Hannoun. Pd: destra irresponsabile - Al via nell'Aula della Camera la discussione generale sulla manovra, già licenziata nei giorni scorsi al Senato. roma.corriere.it
Manovra verso la fiducia alla Camera senza modifiche. Nel 2019 Meloni attaccava: “Dov’è la democrazia se il Parlamento non può discutere la legge di Bilancio?” - La legge di Bilancio verso l'approvazione senza modifiche alla Camera. ilfattoquotidiano.it
La manovra 2026 oggi approda nell’Aula della Camera. Il governo porrà stasera la questione di fiducia, su un testo praticamente blindato, identico a quello approvato in Senato. La legge di Bilancio si avvia verso il via libera finale il 30 dicembre. Ecco le prossi facebook
L'iter della Manovra 2026 entra nella fase finale: dopo l'approvazione del Senato, passa alla Camera. Cosa prevede il testo punto per punto e quali sono i tempi da rispettare - Fisco / Pubblico, MEF - Ministero dell'Economia e delle Finanze, Legge di… x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.