manovra il testo alla camera bagarre in aula su hannoun

È iniziata alla Camera la discussione sulla legge di Bilancio, già approvata dal Senato. La seduta si è aperta con un vivace confronto tra i parlamentari, in particolare sulla nomina di Hannoun. La discussione proseguirà nei prossimi giorni, mentre si cercano intese per approvare definitivamente il testo.

È iniziata nell' Aula della Camera la discussione generale sulla legge di Bilancio, già approvata nei giorni scorsi dal Senato. Il provvedimento entra così nella fase decisiva dell'iter parlamentare, con un calendario serrato che porterà prima al voto di fiducia e poi all'approvazione finale del testo. In Aula sono previsti circa venti interventi dei gruppi parlamentari. Al termine del dibattito il Governo porrà la questione di fiducia, passaggio ormai considerato inevitabile per rispettare i tempi di approvazione della manovra. Presente in Aula anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che segue direttamente l'iter del provvedimento.

