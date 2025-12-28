Manovra il testo alla Camera Bagarre in aula su Hannoun Pd | destra irresponsabile

È iniziata in Aula alla Camera la discussione generale sulla manovra, approvata in Senato nelle scorse settimane. Durante la seduta si sono registrati momenti di tensione, in particolare sulla posizione di Hannoun. Il dibattito coinvolge diversi schieramenti, con il Pd che critica la responsabilità della destra. La discussione prosegue per approfondire i contenuti e le implicazioni della manovra per il paese.

