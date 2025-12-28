Manovra il testo alla Camera Bagarre in aula su Hannoun Pd | destra irresponsabile

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi la Camera avvia la discussione generale sulla manovra, già approvata al Senato. Durante la sessione si sono registrati momenti di tensione, con discussioni accese su vari temi, tra cui la posizione di Hannoun. Il dibattito si svolge in un clima di confronto tra le forze politiche, mentre il Pd sottolinea le responsabilità della destra. La manovra rappresenta un passaggio importante per l’agenda politica e economica del paese.

Al via nell'Aula della Camera la discussione generale sulla manovra, già licenziata nei giorni scorsi al Senato. Previsti 20 interventi, poi è attesa la questione di fiducia da parte del Governo (il voto domani). In Aula c'è anche Giorgetti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

manovra il testo alla camera bagarre in aula su hannoun pd destra irresponsabile

© Xml2.corriere.it - Manovra, il testo alla Camera. Bagarre in aula su Hannoun. Pd: destra irresponsabile

Leggi anche: Manovra, il testo alla Camera. Bagarre in aula su Hannoun. Pd: destra irresponsabile

Leggi anche: Manovra, fiducia alla Camera. Bagarre in Aula su Hannoun

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Via libera del Senato alla manovra, ora passa alla Camera; Manovra, via libera in commissione Senato: lunedì in Aula, martedì il voto. Bagarre sul condono.

manovra testo camera bagarreManovra: il testo approda alla Camera | Bagarre in Aula su Hannoun. Pd: destra irresponsabile - Al via nell'Aula della Camera la discussione generale sulla manovra, già licenziata nei giorni scorsi al Senato. roma.corriere.it

Manovra: bagarre in Aula su Hannoun.Pd, destra irresponsabile - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - agi.it

manovra testo camera bagarreManovra 2026 blindata, Camera ridotta a passacarte: fiducia e stop al dibattito - Manovra di Bilancio 2026 in Aula alla Camera tra fiducia, tempi compressi ed emendamenti bocciati: scontro politico acceso tra governo e opposizioni. tag24.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.