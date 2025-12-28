Manovra il governo pone la fiducia alla Camera Domani il voto Bagarre in Aula su Hannoun

Il governo ha posto la fiducia sulla legge di bilancio alla Camera, confermando il testo approvato in prima lettura dal Senato. Domani si svolgerà il voto finale, con tensioni e discussioni in aula, in particolare sulla posizione di Hannoun. La decisione del governo rappresenta un passaggio importante nel percorso legislativo e potrebbe influenzare gli sviluppi futuri della manovra.

AGI - Il Governo, attraverso il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, ha posto la questione di fiducia alla legge di bilancio alla Camera, senza modifiche rispetto al testo licenziato in prima lettura dal Senato. Il voto si terra' domani sera dopo le 20, seguirà l'esame degli ordini del giorno. Il voto finale sulla Manovra è previsto martedì intorno alle 13. La Commissione Bilancio della Camera, dopo aver concluso l'esame degli emendamenti respingendo tutte le proposte di modifica delle opposizioni, ha dato mandato ai relatori, Andrea Barabotti della Lega, Andrea Mascaretti si FdI e Roberto Pella di FI, di riferire all'Aula, dove il testo arriva quindi identico a quello licenziato dal Senato in prima lettura. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Manovra, il governo pone la fiducia alla Camera. Domani il voto. Bagarre in Aula su Hannoun Leggi anche: Manovra, fiducia alla Camera. Bagarre in Aula su Hannoun Leggi anche: **Manovra: Governo pone fiducia alla Camera, domani chiama alle 20.20, voto finale martedì** La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Manovra, salta la norma sui lavoratori sottopagati; Salta la stretta sui lavoratori, la manovra verso il sì fra le polemiche; Manovra 2026, tutte le misure. Giorgetti: «Non è austerity». Il governo pone la fiducia sul maxiemendamento; Manovra: Governo pone la fiducia, martedì 23 il voto del Senato. Manovra blindata alla Camera, il Governo pone la fiducia. Ira delle opposizioni: "Non siamo passacarte" - Il testo arrivato blindato dal Senato approda in Aula a Montecitorio, dove il governo pone la fiducia , dopo una ... gazzettadelsud.it

**Manovra: Governo pone fiducia alla Camera, domani chiama alle 20.20, voto finale martedì** - Il Governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto la fiducia alla Camera sull'articolo ... iltempo.it

Manovra 2026 blindata, Camera ridotta a passacarte: fiducia e stop al dibattito - Manovra di Bilancio 2026 in Aula alla Camera tra fiducia, tempi compressi ed emendamenti bocciati: scontro politico acceso tra governo e opposizioni. tag24.it

Ora che la manovra 2026 è di fatto chiusa, il governo Meloni si prepara agli ultimi provvedimenti dell’anno. A breve potrebbe arrivare sul tavolo del Cdm anche il decreto Energia in lavorazione, che prevede un bonus bollette da 55 euro: https://fanpa.ge/vOcGq facebook

Manovra, Beppe Sala: «Milano non è nel cuore del governo» x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.