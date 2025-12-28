Manovra il governo pone la fiducia alla Camera Domani il voto Bagarre in Aula su Hannoun

Il governo ha posto la fiducia sulla legge di bilancio alla Camera, confermando il testo approvato in prima lettura dal Senato. Domani si svolgerà il voto finale, mentre in Aula si sono registrate tensioni e discussioni, in particolare riguardo alla posizione su Hannoun. La decisione rappresenta un passo importante nel percorso legislativo e definisce gli sviluppi prossimi sul provvedimento.

AGI - Il Governo, attraverso il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, ha posto la questione di fiducia alla legge di bilancio alla Camera, senza modifiche rispetto al testo licenziato in prima lettura dal Senato. Il voto si terra' domani sera dopo le 20, seguirà l'esame degli ordini del giorno. Il voto finale sulla Manovra è previsto martedì intorno alle 13. La Commissione Bilancio della Camera, dopo aver concluso l'esame degli emendamenti respingendo tutte le proposte di modifica delle opposizioni, ha dato mandato ai relatori, Andrea Barabotti della Lega, Andrea Mascaretti si FdI e Roberto Pella di FI, di riferire all'Aula, dove il testo arriva quindi identico a quello licenziato dal Senato in prima lettura.

Manovra 2026, il governo pone la fiducia alla Camera - (LaPresse) Rush finale alla Camera dei deputati per l'approvazione della Manovra 2026. stream24.ilsole24ore.com

Manovra, sì alla fiducia. Lite sui soldati in città, Crosetto contro la Lega - ll ministro della Difesa invita gli alleati a ritirare l’ordine del giorno che vuole più uomini impegnati nell’operazione Strade Sicure. repubblica.it

Leggendo la quarta manovra del governo Meloni appare sempre più evidente un fatto: la poca considerazione di questa destra nei confronti dello stato sociale e dei diritti acquisiti durante la Prima Repubblica. Tagli alla scuola, spesa sanitaria che decresce in - facebook.com facebook

La #Lega presenta un ordine del giorno alla Manovra, all'esame dell'Aula della Camera. Il testo "impegna il governo a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative volte a sospendere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica" l'inc x.com

