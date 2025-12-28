Manovra il governo chiede la fiducia

Il governo ha presentato la richiesta di fiducia in Aula alla Camera sulla manovra, con il ministro Luca Ciriani che ha illustrato le principali linee del provvedimento. La decisione arriva in un momento di confronto politico importante, mentre si prosegue il dibattito sul testo. La fiducia rappresenta un passaggio chiave per il prosieguo dell’iter legislativo e l’approvazione definitiva della manovra.

21.30 Il governo ha chiesto la fiducia in Aula alla Camera sulla manovra. A porla il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. L'esame della legge di bilancio in Aula Camera riprenderà domani alle 18.40 con le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo. La chiama inizierà domani sera dalle 20.20. E' prevista, poi, una seduta notturna a partire dalle 22. Il voto finale si terrà nella mattinata di martedì entro le 13 con dichiarazioni di voto a partire dalle 11 in diretta tv.

Manovra: dichiarazioni di voto sulla fiducia domani dalle 18.40, la chiama alle 20.20 - L'esame della legge di bilancio in Aula Camera riprenderà domani alle 18.

Manovra verso la fiducia alla Camera senza modifiche. Nel 2019 Meloni attaccava: "Dov'è la democrazia se il Parlamento non può discutere la legge di Bilancio?" - La legge di Bilancio verso l'approvazione senza modifiche alla Camera.

