**Manovra | Governo pone fiducia alla Camera domani chiama alle 20.20 voto finale martedì**

Il Governo ha posto la fiducia alla Camera sull'articolo uno della legge di Bilancio. Domani alle 20.20 si terrà la discussione e il voto finale è previsto per martedì. La decisione, annunciata dal ministro Luca Ciriani, segna un passaggio importante nell’iter legislativo della manovra.

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - Il Governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto la fiducia alla Camera sull'articolo uno della legge di Bilancio. In base a quanto deciso dalla Conferenza dei capigruppo, la chiama avrà inizio domani alle 20.20, con dichiarazioni di voto a partire dalle 18.40. Quindi dalle 22 proseguirà la seduta notturna con l'esame degli ordini del giorno. La votazione finale avverrà entro le 13 di martedì 30 dicembre, con dichiarazioni di voto in diretta televisiva a partire dalle 11.

Manovra, ultimi fuochi: da sinistra 949 emendamenti. E la maggioranza pone la fiducia - Ieri l’avvio dei lavori in Commissione Bilancio alla Camera. msn.com

Ora che la manovra 2026 è di fatto chiusa, il governo Meloni si prepara agli ultimi provvedimenti dell’anno. A breve potrebbe arrivare sul tavolo del Cdm anche il decreto Energia in lavorazione, che prevede un bonus bollette da 55 euro: https://fanpa.ge/vOcGq facebook

Manovra, Beppe Sala: «Milano non è nel cuore del governo» x.com

