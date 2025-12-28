Manovra fiducia alla Camera Bagarre in Aula su Hannoun

La Commissione Bilancio della Camera ha completato l’esame degli emendamenti alla manovra di bilancio, respingendo tutte le proposte avanzate dalle opposizioni. La decisione segna un passaggio importante nel percorso legislativo, mentre in Aula si è registrata una discussione accesa sulla posizione del relatore Hannoun, con momenti di tensione e confronto tra i gruppi politici.

AGI - La Commissione Bilancio della Camera ha concluso l'esame degli emendamenti alla manovra di bilancio respingendo tutte le proposte di modifica delle opposizioni. La Commissione ha dato mandato ai relatori, Andrea Barabotti della Lega, Andrea Mascaretti si FdI e Roberto Pella di FI, di riferire all'Aula, dove il testo arriva quindi identico a quello licenziato dal Senato in prima lettura. Attesa la questione di fiducia da parte del governo. In Aula anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Bagarre in Aula su Hannoun. Il Pd, destra irresponsabile. L'Aula è però diventata teatro di uno scontro fra maggioranza e opposizione sull'inchiesta riguardanti presunti fondi utilizzati per finanziare Hamas.

