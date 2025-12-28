Manovra blindata alla Camera opposizioni in rivolta | Non siamo passacarte

La recente manovra alla Camera ha suscitato forti critiche da parte delle opposizioni, che contestano la riduzione dei tempi di discussione e accusano il governo di limitare il ruolo del Parlamento. Le opposizioni si sono confrontate con l'esecutivo, definendo il dibattito

La compressione dei tempi d'esame da parte del governo non è andata giù alle opposizioni che sono andate all'attacco accusando l'esecutivo di aver ridotto il Parlamento a "passacarte" con un dibattito ancora una volta "mortificato". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

