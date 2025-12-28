Manovra blindata alla Camera opposizioni in rivolta | Non siamo passacarte

La recente manovra alla Camera ha suscitato forti critiche da parte delle opposizioni, che contestano la riduzione dei tempi di discussione e accusano il governo di limitare il ruolo del Parlamento. Le opposizioni si sono confrontate con l'esecutivo, definendo il dibattito

La compressione dei tempi d'esame da parte del governo non è andata giù alle opposizioni che sono andate all'attacco accusando l'esecutivo di aver ridotto il Parlamento a "passacarte" con un dibattito ancora una volta "mortificato". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Manovra blindata alla Camera, opposizioni in rivolta: “Non siamo passacarte” Leggi anche: Manovra blindata alla Camera, il Governo pone la fiducia. Ira delle opposizioni: "Non siamo passacarte" Leggi anche: Almasri, opposizioni all’attacco alla Camera: vergogna, governo spieghi in aula Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Manovra blindata, il Senato apre l’esame: opposizioni al muro; La manovra è in Commissione alla Camera. Domani arriva in aula, martedì il via libera alla fiducia; Manovra “blindata”, lavori anche nel weekend: iter alla Camera, voto entro il 31 dicembre e misure in vigore dal 1° gennaio; La manovra allo sprint finale, martedì il voto alla Camera: aiuti a famiglie e imprese. Manovra blindata alla Camera. L'ira delle opposizioni: 'Non siamo passacarte' - Il testo arrivato blindato dal Senato approda in Aula a Montecitorio, dove il governo pone la fiducia, dopo una discussione lampo in commissione senza alcun ... ansa.it

Manovra verso la fiducia alla Camera senza modifiche. Nel 2019 Meloni attaccava: “Dov’è la democrazia se il Parlamento non può discutere la legge di Bilancio?” - La legge di Bilancio verso l'approvazione senza modifiche alla Camera. ilfattoquotidiano.it

Manovra 2026, in diretta l’esame alla Camera: le novità in arrivo su pensioni, Irpef e rottamazione cartelle - In diretta l'esame della Manovra 2026 alla Camera: oggi il governo porrà la questione di fiducia sulla legge di bilancio, che approda nell'Aula di Montecitorio ... fanpage.it

Azione. . Oggi ci troviamo alla Camera dei Deputati per discutere la legge di bilancio. Una discussione inutile, in quanto la manovra arriva in Aula già votata in Senato e completamente blindata, con l’ennesima apposizione della fiducia, svuotando di fatto il ru facebook

Manovra «blindata» alla Camera: lunedì il voto di fiducia #26dicembre #notizie #manovra x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.