Manovra blindata alla Camera il Governo pone la fiducia Ira delle opposizioni | Non siamo passacarte

In vista della discussione alla Camera sulla manovra, il Governo ha deciso di mettere la fiducia, impedendo eventuali modifiche. La manovra, arrivata dal Senato senza possibilità di emendamenti, ha suscitato reazioni contrastanti tra le opposizioni, che criticano la modalità di approccio e il ruolo delle opposizioni. La fase finale si svolge in un clima di tensione, con il Parlamento che si prepara a esaminare un testo blindato e senza margini di modifica.

Rush finale tra le polemiche sulla manovra. Il testo arrivato blindato dal Senato approda in Aula a Montecitorio, dove il governo pone la fiducia, dopo una discussione lampo in commissione senza alcuna possibilità di modifica visto che la terza lettura è preclusa, pena l’esercizio provvisorio. Le opposizioni vanno all’attacco accusando il governo di aver ridotto il Parlamento a «passacarte». 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Manovra blindata alla Camera, il Governo pone la fiducia. Ira delle opposizioni: "Non siamo passacarte" Leggi anche: Manovra, il governo pone la fiducia alla Camera. Domani il voto. Bagarre in Aula su Hannoun Leggi anche: **Manovra: Governo pone fiducia alla Camera, domani chiama alle 20.20, voto finale martedì** Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Manovra blindata, il testo è definitivo: cosa cambia tra tasse e bonus e quando la approvano; Manovra “blindata”, lavori anche nel weekend: iter alla Camera, voto entro il 31 dicembre e misure in vigore dal 1° gennaio; Manovra 2026, via libera del Senato: ora l’ultimo round alla Camera. Tutte le misure e le novità; Un giorno di ordinaria follia finanziaria. «La peggiore manovra daglia anni 90». La manovra blindata alla Camera, l’ira delle opposizioni: «Non siamo passacarte» - Il testo arrivato blindato dal Senato approda in Aula a Montecitorio, dove il governo pone la fiducia, dopo una discussione lampo in commissione senza alcun ... unionesarda.it

Manovra 2026 blindata, Camera ridotta a passacarte: fiducia e stop al dibattito - Manovra di Bilancio 2026 in Aula alla Camera tra fiducia, tempi compressi ed emendamenti bocciati: scontro politico acceso tra governo e opposizioni. tag24.it

La manovra 2026 oggi nell’Aula della Camera: le prossime tappe e quando arriva l’ok finale al testo - Il governo porrà stasera la questione di fiducia, su un testo praticamente blindato, identico a quello ... fanpage.it

Azione. . Oggi ci troviamo alla Camera dei Deputati per discutere la legge di bilancio. Una discussione inutile, in quanto la manovra arriva in Aula già votata in Senato e completamente blindata, con l’ennesima apposizione della fiducia, svuotando di fatto il ru facebook

Manovra «blindata» alla Camera: lunedì il voto di fiducia #26dicembre #notizie #manovra x.com

