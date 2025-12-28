Manovra bagarre in aula su Hannoun Il centrosinistra si infuria per una presunta violazione del regolamento | Precedente pericoloso

In Aula alla Camera dei deputati si è svolta una discussione accesa sulla manovra, con particolare attenzione alla presunta violazione del regolamento riguardante la posizione di Hannoun. Il centrosinistra ha espresso forte opposizione, ritenendo il comportamento un precedente pericoloso. La seduta, infiammata, mostra come le tensioni politiche continuino a caratterizzare le sessioni parlamentari anche dopo le vacanze natalizie.

Clima incandescente oggi nell’Aula della Camera dei deputati: le vacanze natalizie appena trascorse non hanno prodotto l’effetto distensivo sperato. E non è la discussione sulla Legge di bilancio 2026 a far salire la temperatura, con il provvedimento che approda oggi ufficialmente in aula, alla presenza del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. A incendiare l’Emiciclo è invece il caso di Mohammed Hannoun, presidente dell’Associazione dei palestinesi in Italia, al centro dell’inchiesta che ha portato al suo arresto e a quello di altre otto persone per un presunto schema di finanziamento ad Hamas. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Manovra, fiducia alla Camera. Bagarre in Aula su Hannoun

Leggi anche: Manovra, il testo alla Camera. Bagarre in aula su Hannoun. Pd: destra irresponsabile

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Manovra, fiducia alla Camera. Bagarre in Aula su Hannoun - La Commissione Bilancio della Camera ha concluso l'esame degli emendamenti alla manovra di bilancio respingendo tutte le proposte di modifica delle opposizioni. msn.com