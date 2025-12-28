**Manovra | al via discussione generale alla Camera**
Oggi la Camera avvia la discussione generale sulla legge di Bilancio, già approvata dal Senato. La seduta, che si protrarrà fino alle 19, si concluderà con la richiesta di fiducia da parte del Governo. Questo passaggio rappresenta un momento importante nel percorso legislativo, aprendo il dibattito sulle misure previste nella manovra finanziaria.
Roma, 28 dic. (Adnkronos) - Al via nell'Aula della Camera la discussione generale sulla legge di Bilancio già approvata al Senato, che proseguirà fino alle 19, quando è attesa l'apposizione della questione di fiducia da parte del Governo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Ars, slitta a domani la discussione generale sulla Manovra
Leggi anche: Colpo di scena: a gennaio potrebbe ripartire alla Camera la discussione sul premierato
Manovra, iniziata al Senato la discussione generale; Salta la stretta sui lavoratori, la manovra verso il sì fra le polemiche; Manovra, via libera della commissione Bilancio del Senato. Le novità; La Manovra finanziaria arriva in Senato: la discussione - diretta.
**Manovra: al via discussione generale alla Camera** - Al via nell'Aula della Camera la discussione generale sulla legge di Bilancio già approvata al Senato, che proseguirà ... iltempo.it
Via libera della commissione Bilancio alla manovra, in Aula alla Camera alle 16 - Al termine della discussione generale, per la quale sono previsti una ventina di ... ansa.it
Manovra, inizia al Senato la discussione generale - È approdata nell'Aula di Palazzo Madama dopo il via libera della Commissione Bilancio. avvenire.it
Manovra, oggi il voto al Senato, poi il testo va alla Camera
MANOVRA AL RUSH FINALE, 158 EMENDAMENTI INAMMISSIBILI OGGI DISCUSSIONE IN AULA, VOTO PREVISTO PER IL 30 DICEMBRE Sono 158 gli emendamenti dichiarati inammissibili tra i 942 presentati - tutti dell'opposizione - in commissione Bilanci - facebook.com facebook
Primo sì della Commissione Bilancio del Senato alla #Manovra riscritta. Il testo approderà in Aula domani, 22 dicembre, per la discussione generale, per poi essere votato martedì. Le novità nel servizio di Gelsomina Testa #GR1 x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.