**Manovra | al via discussione generale alla Camera**

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi la Camera avvia la discussione generale sulla legge di Bilancio, già approvata dal Senato. La seduta, che si protrarrà fino alle 19, si concluderà con la richiesta di fiducia da parte del Governo. Questo passaggio rappresenta un momento importante nel percorso legislativo, aprendo il dibattito sulle misure previste nella manovra finanziaria.

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - Al via nell'Aula della Camera la discussione generale sulla legge di Bilancio già approvata al Senato, che proseguirà fino alle 19, quando è attesa l'apposizione della questione di fiducia da parte del Governo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

manovra al via discussione generale alla camera

© Iltempo.it - **Manovra: al via discussione generale alla Camera**

Leggi anche: Ars, slitta a domani la discussione generale sulla Manovra

Leggi anche: Colpo di scena: a gennaio potrebbe ripartire alla Camera la discussione sul premierato

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Manovra, iniziata al Senato la discussione generale; Salta la stretta sui lavoratori, la manovra verso il sì fra le polemiche; Manovra, via libera della commissione Bilancio del Senato. Le novità; La Manovra finanziaria arriva in Senato: la discussione - diretta.

**Manovra: al via discussione generale alla Camera** - Al via nell'Aula della Camera la discussione generale sulla legge di Bilancio già approvata al Senato, che proseguirà ... iltempo.it

manovra via discussione generaleVia libera della commissione Bilancio alla manovra, in Aula alla Camera alle 16 - Al termine della discussione generale, per la quale sono previsti una ventina di ... ansa.it

manovra via discussione generaleManovra, inizia al Senato la discussione generale - È approdata nell'Aula di Palazzo Madama dopo il via libera della Commissione Bilancio. avvenire.it

Manovra, oggi il voto al Senato, poi il testo va alla Camera

Video Manovra, oggi il voto al Senato, poi il testo va alla Camera

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.