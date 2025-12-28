Manovra 2026 in diretta l’esame alla Camera | Il governo chiede la fiducia domani il voto

Oggi alla Camera si svolge l'esame della Manovra 2026, con il governo che presenta la richiesta di fiducia sulla legge di bilancio. L'Aula di Montecitorio discuterà e voterà domani, segnando un passaggio fondamentale nel percorso legislativo della manovra. Un momento importante per il dibattito politico e per le decisioni future sul bilancio nazionale.

In diretta l'esame della Manovra 2026 alla Camera: oggi il governo porrà la questione di fiducia sulla legge di bilancio, che approda nell'Aula di Montecitorio. Tutte le novità in arrivo su pensioni, taglio Irpef, rottamazione quinquies e nuovi bonus. Il testo è identico a quello approvato al Senato lo scorso 23 dicembre, e non subirà modifiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Manovra 2026 al via l’esame al Senato | tutte le misure della Legge di Bilancio.

