Manovra 2026 in diretta l'esame alla Camera | domani il voto sulla fiducia
Oggi alla Camera si svolge l’esame della Manovra 2026, con il governo che pone la questione di fiducia sulla legge di bilancio. L’iter prosegue in un clima di attesa, mentre si avvicina il momento del voto. La discussione rappresenta un passaggio importante nel percorso di approvazione della manovra, che domani sarà sottoposta al voto finale sulla fiducia.
In diretta l'esame della Manovra 2026 alla Camera: oggi il governo porrà la questione di fiducia sulla legge di bilancio, che approda nell'Aula di Montecitorio. Tutte le novità in arrivo su pensioni, taglio Irpef, rottamazione quinquies e nuovi bonus. Il testo è identico a quello approvato al Senato lo scorso 23 dicembre, e non subirà modifiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Manovra oggi alla Camera, lunedì il voto sulla fiducia
Leggi anche: La Manovra arriva al rush finale, al via l’esame alla Camera con la fiducia e il voto previsto per martedì
Manovra 2026, rush finale: domenica 28 in Aula alla Camera, lunedì 29 il voto di fiducia; L’esame della legge di bilancio lunedì 22 dicembre 2025 in Senato; Manovra, 110 sì al Senato. La legge di bilancio passa alla Camera. Schlein: “È un vicolo cieco”; Manovra 2026/2028, ok a tre articoli della Stabilità regionale: sostegno a enoturismo e oleoturismo, fondi al Rally di Roma.
Manovra 2026, in diretta l’esame alla Camera: le novità in arrivo su pensioni, Irpef e rottamazione cartelle - In diretta l'esame della Manovra 2026 alla Camera: oggi il governo porrà la questione di fiducia sulla legge di bilancio, che approda nell'Aula di Montecitorio ... fanpage.it
La manovra 2026 oggi nell’Aula della Camera: le prossime tappe e quando arriva l’ok finale al testo - Il governo porrà stasera la questione di fiducia, su un testo praticamente blindato, identico a quello ... fanpage.it
Manovra 2026 all'esame della Camera, tutte le tappe in agenda - Riprendono i lavori alla Camera con lo sprint finale per la Manovra 2026 in vista dell'approvazione fissata per il 30 dicembre. gioconews.it
https://www.lastampa.it/economia/2025/12/23/diretta/manovra_2026_senato_oggi_news-15444903/ - facebook.com facebook
Il Senato vota la manovra: la diretta dall’Aula x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.