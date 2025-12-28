Manovra 2026 in diretta l'esame alla Camera | domani il voto sulla fiducia

Oggi alla Camera si svolge l’esame della Manovra 2026, con il governo che pone la questione di fiducia sulla legge di bilancio. L’iter prosegue in un clima di attesa, mentre si avvicina il momento del voto. La discussione rappresenta un passaggio importante nel percorso di approvazione della manovra, che domani sarà sottoposta al voto finale sulla fiducia.

In diretta l'esame della Manovra 2026 alla Camera: oggi il governo porrà la questione di fiducia sulla legge di bilancio, che approda nell'Aula di Montecitorio. Tutte le novità in arrivo su pensioni, taglio Irpef, rottamazione quinquies e nuovi bonus. Il testo è identico a quello approvato al Senato lo scorso 23 dicembre, e non subirà modifiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

