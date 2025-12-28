Oggi alla Camera si svolge l'esame della Manovra 2026, con il governo che presenterà la richiesta di fiducia sulla legge di bilancio. L’iter prosegue in un momento di particolare attenzione, mentre si avvicina il voto che determinerà il percorso di approvazione. La discussione è in diretta, offrendo un quadro aggiornato sulle principali tappe di questa importante fase parlamentare.

In diretta l'esame della Manovra 2026 alla Camera: oggi il governo porrà la questione di fiducia sulla legge di bilancio, che approda nell'Aula di Montecitorio. Tutte le novità in arrivo su pensioni, taglio Irpef, rottamazione quinquies e nuovi bonus. Il testo è identico a quello approvato al Senato lo scorso 23 dicembre, e non subirà modifiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Manovra 2026, in diretta l’esame alla Camera: domani il voto sulla fiducia

Leggi anche: Manovra oggi alla Camera, lunedì il voto sulla fiducia

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Manovra 2026 al via l’esame al Senato | tutte le misure della Legge di Bilancio.

Manovra 2026, in diretta l’esame alla Camera: le novità in arrivo su pensioni, Irpef e rottamazione cartelle - In diretta l'esame della Manovra 2026 alla Camera: oggi il governo porrà la questione di fiducia sulla legge di bilancio, che approda nell'Aula di Montecitorio ... fanpage.it