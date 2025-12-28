Manovra 2026 in diretta l’esame alla Camera | domani il voto sulla fiducia
Oggi alla Camera si svolge l'esame della Manovra 2026, con il governo che presenterà la richiesta di fiducia sulla legge di bilancio. L’iter prosegue in un momento di particolare attenzione, mentre si avvicina il voto che determinerà il percorso di approvazione. La discussione è in diretta, offrendo un quadro aggiornato sulle principali tappe di questa importante fase parlamentare.
In diretta l'esame della Manovra 2026 alla Camera: oggi il governo porrà la questione di fiducia sulla legge di bilancio, che approda nell'Aula di Montecitorio. Tutte le novità in arrivo su pensioni, taglio Irpef, rottamazione quinquies e nuovi bonus. Il testo è identico a quello approvato al Senato lo scorso 23 dicembre, e non subirà modifiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Manovra 2026, in diretta l’esame alla Camera: domani il voto sulla fiducia
Leggi anche: Manovra oggi alla Camera, lunedì il voto sulla fiducia
Manovra 2026 al via l’esame al Senato | tutte le misure della Legge di Bilancio.
Manovra 2026, in diretta l’esame alla Camera: le novità in arrivo su pensioni, Irpef e rottamazione cartelle - In diretta l'esame della Manovra 2026 alla Camera: oggi il governo porrà la questione di fiducia sulla legge di bilancio, che approda nell'Aula di Montecitorio ... fanpage.it
La manovra 2026 oggi nell’Aula della Camera: le prossime tappe e quando arriva l’ok finale al testo - Il governo porrà stasera la questione di fiducia, su un testo praticamente blindato, identico a quello ... fanpage.it
Manovra 2026 all'esame della Camera, tutte le tappe in agenda - Riprendono i lavori alla Camera con lo sprint finale per la Manovra 2026 in vista dell'approvazione fissata per il 30 dicembre. gioconews.it
Questa sera alle 20, interverrò a #Zapping in diretta su Radio1 Rai, ospite di Giancarlo Loquenzi. Seguitemi! (link al primo commento per la diretta) #manovra #lavoro #fratelliditalia Fratelli d'Italia Fratelli d'Italia Camera - facebook.com facebook
Il Senato vota la manovra: la diretta dall’Aula x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.